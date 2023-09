POL-NB: Zivilcourage klärt mehrere Diebstähle in Stralsunder Innenstadt auf

Stralsund (ots) -



Am frühen Nachmittag des 08.09.2023 informierte ein couragierter

36-jähriger Mann die Polizei darüber, dass er zuvor einen Diebstahl

in der Stralsunder Innenstadt beobachtet hätte. Nachdem er die beiden

mutmaßlichen tatverdächtigen Personen verfolgte, konnten die umgehend

zum Einsatz gebrachten Beamten des Polizeihauptrevieres Stralsund die

beiden Personen entsprechend des Hinweises im Bereich der Weißen

Brücken in Stralsund stellen.



Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bei einer 20-jährigen Anklamerin

Diebesgut im Wert von ca. 140 Euro fest- und sichergestellt, welches

die Beamten mehreren Diebstählen in der Stralsunder Innenstadt

zuordnen konnten. Hierbei wurde sie offenbar von ihrem 23-jährigen

Bruder begleitet. Bei den gestohlenen Waren handelte es sich um

Schmuck und Hygieneartikel sowie um Bekleidungsgegenstände, die an

die jeweiligen Geschäfte zurückgegeben werden konnten.



Doch damit nicht genug. Die junge Frau leistete im Rahmen der

polizeilichen Maßnahme Widerstand, indem sie nach aktuellen

Erkenntnissen einen Beamten schlug, infolgedessen sie mittels

einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht wurde, um weitere

Angriffe zu verhindern. Hierbei blieben sie und die beteiligten

Beamten unverletzt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen

konnten die 20-Jährige und ihr Bruder ihren Weg fortsetzen, da keine

rechtlichen Gründe für weitere freiheitsbeschränkende oder

-entziehende Maßnahmen vorlagen.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls

und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Alle Beteiligten

besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.



Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei dem 36-Jährigen,

der durch sein couragiertes Handeln dazu beitrug, dass mehrere

Straftaten aufgeklärt werden konnten.



Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell