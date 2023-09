POL-HRO: 240 brennende Strohballen

Bützow (ots) -



120 brennende Strohballen im Bereich Boitin - diese Erstmeldung

erreichte die Polizei über die Rettungsleitstelle am heutigen

Freitagnachmittag. Als die Polizeibeamten des Polizeireviers Bützow

gegen 17:00Uhr eintrafen, waren die Feuerwehren Tarnow und Karcheez

bereits mit insgesamt 25 Kameraden mit Löschmaßnahmen beschäftigt. Am

Brandort stellte sich heraus, dass es sich schlussendlich um 240

brennende Strohballen handelte. Die Brandursache bleibt zunächst

unklar. Löschmaßnahmen werden weiterhin durchgeführt. Die

zwischenzeitliche Sperrung der Gemeindestraße zwischen Boitin und der

B104 ist bereits wieder aufgehoben. Personen wurden weder gefährdet

noch verletzt. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen zur

Brandursache auf.



Madeleine Haker

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell