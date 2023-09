POL-HRO: Unfallverursacher flüchtet nach Kollision mit E-Roller - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Nachdem ein bislang unbekannter Transporterfahrer einen 46-jährigen E-Roller-Fahrer angefahren hatte und anschließend vom Unfallort geflüchtet war, sucht die Polizei nun Zeugen.



Am gestrigen Donnerstag gegen 07:40 Uhr befuhr der Rostocker die Talliner Straße. Der bislang unbekannte Transporterfahrer touchierte beim Überholen den Elektroroller des Geschädigten, sodass dieser stürzte. Der bislang unbekannte Unfallverursacher verließ den Unfallort in Richtung Trelleborger Straße, ohne sich um den Mann zu kümmern. Der 46-Jährige trug Verletzungen im Oberkörper davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des flüchtigen Transporterfahrers führten, bittet die Polizei jetzt dringend um Mithilfe der Bevölkerung.



Wer hat den Unfall am 07.09.2023 gegen 07:40 Uhr in der Talliner Straße beobachtet oder kann Angaben zum Unfallverursacher bzw. zum Unfallfahrzeug machen? Bei dem Unfallwagen handelt es sich um einen weißen Transporter.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell