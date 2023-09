POL-SN: Radfahrer nach Unfall verletzt

Schwerin (ots) -



Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto musste ein 41-jähriger Schweriner gestern verletzt in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Zu dem Unfall kam es gegen 10:10 Uhr an der Einmündung An der Crivitzer Chaussee / Am Grünen Tal. Beim rechts Abbiegen querte der 85-jährige Autofahrer den Fahrtweg des Radfahrers und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Den bisherigen Erkenntnissen nach zeigte die Ampel für beide Fahrer ein grünes Signal. Das Kriminalkommissariat Schwerin ist mit den Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls beauftragt. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell