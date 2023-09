POL-LWL: Tankstellenmitarbeiter vereitelt Gewinnspielbetrug

Dömitz (ots) -



In Dömitz hat am Donnerstag ein Tankstellenmitarbeiter einen Gewinnspielbetrug vereitelt und das Opfer damit vor einem finanziellen Schaden in Höhe von 1.000 Euro bewahrt. Zuvor hatte das Opfer - ein 48-jähriger Mann - einen Anruf von einer unbekannten Frau erhalten, die einen Geldgewinn in Höhe von knapp 40.000 Euro in Aussicht gestellt hat. Als Gegenleistung für den Transport des Geldgewinns bis an die Haustür, solle der 48-Jährige jedoch Geschenk- bzw. Guthabenkarten im Wert von 1.000 Euro kaufen und diese dann dem Geldboten übergeben. Das Opfer schöpfte zunächst keinen Verdacht und begab sich zur Tankstelle, um die besagten Karten dort zu erwerben. Der Tankstellenmitarbeiter jedoch hatte Zweifel an der Rechtmäßigkeit. Er riet dem 48-Jährigen vom Kauf ab und überdies die Polizei einzuschalten. Das Opfer informierte daraufhin die Polizei.



Die Polizei warnt erneut vor den Maschen solcher Telefonbetrüger und rät: Finger weg von dubiosen Gewinnversprechen! Meist stecken Betrüger dahinter. Seriöse Lotteriegesellschaften und Unternehmen verlangen für Gewinne kein Bargeld. Also niemals Geld oder Wertgutscheine an Fremde übergeben bzw. überweisen.



