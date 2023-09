POL-NB: Polizeihubschrauber findet Vermissten in 18546 Buddenhagen

PR Sassnitz (ots) -



Am 07.09.2023 um 16:27 Uhr wurde ein 79-jähriger Mann durch die Ehefrau bei der Polizei als vermisst gemeldet. Nach Aussagen der Hinweisgeberin hatte der Senior bereits gegen 14:30 Uhr das Haus zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Der Ehemann soll orientierungslos und auf medizinische Hilfe angewiesen sein. Aufgrund einer möglichen Lebens- oder Gesundheitsgefahr für den Vermissten wurde ein Sucheinsatz der Polizei ausgelöst. Eine Personenbeschreibung lag den Fahndungskräften der Polizei vor. Es kamen mehrere Funkstreifenwagen des Polizeirevieres Sassnitz, der Wasserschutzpolizei Sassnitz und des Kriminaldauerdienstes aus Stralsund zum Einsatz. Fährtensuchhunde der Polizei und der Rettungsstaffel des Landkreises Vorpommern-Rügen waren bereits alarmiert und auf der Anfahrt zum Einsatzort. Der Fahndungsbereich war umgeben von Wald und sehr unzugänglich. Zur Unterstützung wurde ebenfalls ein Polizeihubschrauber " Merlin 1" eingesetzt.

Gegen 20:13 Uhr erkannte der Polizeihubschrauber eine Person, auf der die Beschreibung passte, in einem schwer zugänglichen Gelände und in hilfloser Lage vor. Da für die dorthin gelotsten Polizeibeamten keine Möglichkeit bestand zum gesuchten 79-jährigen Mann zu gelangen, landete der Polizeihubschrauber und nahm den gesuchten Mann mit. Der Polizeihubschrauber landete anschließend in Sassnitz und übergab den 79-Jährigen einen hinzugezogenen Rettungswagen. Der Senior konnte nach erfolgter medizinischer Begutachtung und Erstversorgung an die Ehefrau übergeben werden.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell