POL-HWI: Alkoholisierter Fahrzeugführer fährt gegen Baum

Am gestrigen Abend kam es auf der L 02 bei Warnow zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW mit einem Baum kollidierte.



Gegen 21:30 Uhr fuhr der 40-jährige Fahrzeugführer eines Opel entlang der L 02, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. An dem Fahrzeug das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,52 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung wurde eine Blutprobe in einem Krankenhaus notwendig. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.



In Wismar konnten Polizeikräfte in dieser Woche zudem einen berauschten PKW-Führer und sieben alkoholisierte Fahrradfahrer aus dem Verkehr ziehen. Einer dieser Fahrradfahrer war außerdem an einem Verkehrsunfall beteiligt.



Auf alle Fahrzeugführer kommt eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss zu. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



