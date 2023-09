POL-SN: Polizei und Feuerwehr rücken zum Kellerbrand in Schwerin aus

Schwerin (ots) -



Zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und Polizei kam es am Donnerstag in den frühen Morgenstunden aufgrund eines Kellerbrandes in Schwerin. Zeugen wurden auf den Brand in dem Mehrfamilienhaus im Mueßer Holz aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte. Die vor einiger Zeit eingerichtete Ermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats Schwerin hat bereits die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und ist beauftragt die Umstände des Brandes und die Ursache aufzuklären. Der Schaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Personen, die gegen 03:00 Uhr Auffälligkeiten in der Nähe oder am Brandort in der Gagarinstraße beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache wwww.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.



