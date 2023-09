POL-SN: Fahrschülerin bei Unfall im Rahmen der Fahrausbildung verletzt

Schwerin (ots) -



Eine 40-jährige Schwerinerin wurde gestern Morgen bei einem Verkehrsunfall im Schweriner Stadtteil Göhrener Tannen verletzt.



Die Deutsche war als Fahrschülerin im Rahmen der Fahrausbildung gegen 9.30 Uhr in der Carl-Tackert-Str. unterwegs und stürzte lt. ersten Erkenntnissen bei einer Grundfahrübung mit einem Kleinkraftrad.



Sie erlitt dabei lt. ersten Informationen schwere Knieverletzungen und musste ins Klinikum gebracht werden.



Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden i. H. v. ca. 1.000 Euro.

Dem anwesenden Fahrlehrer ist nach erster Einschätzung kein Fehlverhalten vorzuwerfen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell