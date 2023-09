POL-LWL: Besatzung des Polizeihubschraubers findet erneut vermisste Frau

Malliß (ots) -



In Malliß hat die Besatzung des Polizeihubschraubers am Mittwochabend eine vermisste Frau entdeckt. Die 92-jährige Rentnerin war seit mehreren Stunden verschwunden, worauf die Polizei eine Vermisstenfahndung auslöste. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera hatte die Besatzung des zwischenzeitlich angeforderten Polizeihubschraubers die 92-Jährige in der Dunkelheit in einem Gebüsch nahe ihres Wohnhauses entdecken können. Die Frau war wohlauf und benötigte keine ärztliche Hilfe.



Bereits am Dienstagabend hatte eine Besatzung des Polizeihubschraubers in Rastow eine seit Stunden vermisste 95-jährige Frau finden können. Die Rentnerin wurde an einem Feldrand am Boden liegen entdeckt. Auch sie blieb unverletzt (wir informierten am 06.09.2023).



