POL-HRO: Betrunkene Radfahrerin verursacht Verkehrsunfall

Rostock (ots) -



Unter Alkoholeinfluss fuhr eine 59-Jährige am gestrigen Mittwochabend mit ihrem Fahrrad gegen einen verkehrsbedingt wartenden Pkw.



Die aus Rostock stammende Frau befuhr gegen 21:35 Uhr die Toitenwinkler Allee. An der Einmündung Martin-Luther-King-Allee/Toitenwinkler Allee kollidierte die 59-Jährige mit einem verkehrsbedingt wartenden Mazda und stürzte zu Boden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.



Der Grund für die Fahrauffälligkeiten der Rostockerin war auch schnell klar - es konnte deutlicher Atemalkoholgeruch bei der Frau festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



