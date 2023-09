POL-GÜ: Unangemeldete Versammlung in Bützow

Bützow (ots) -



Am gestrigen Abend fanden sich circa 300 Personen am Markt in Bützow ein, um im Rahmen einer nicht angemeldeten Versammlung gegen die Einrichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in der Kleinstadt zu protestieren. Im Vorwege der nicht angemeldeten Versammlung wurde durch Flyer zur Teilnahme an dem organisierten Protest aufgerufen.



Etwa um 18.00 Uhr stellten die eingesetzten Polizeikräfte die ersten Versammlungsteilnehmer im Bereich des Marktplatzes fest. Im weiteren Verlauf konnten hier bis zu 300 Personen als Versammlungsteilnehmer zugeordnet werden. Etwa zehn Personen hatten sich darüber hinaus in unmittelbarer Nähe zu einem Gegenprotest zusammengefunden.



Gegen 20.00 Uhr endete die Versammlung. Zu Störungen kam es nicht.



Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. In diesem Kontext verweist die Polizei ausdrücklich auf die Anmeldepflicht von geplanten Versammlungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell