POL-NB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit 8-jährigem Kind in Greifswald

Der Polizei wurde am 06.09.2023 gegen 19:00 Uhr bekannt, dass es in den frühen Morgenstunden in Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden (Kind) kam, bei dem der Verursacher Fahrerflucht beging.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ereignete sich der Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (06.09.2023) zwischen 07:05 und 07:10 Uhr, am Platz der Freiheit (Europakreuzung) in Greifswald.

Bei diesem Unfall wurde ein 8-jähriger Junge schwer verletzt (Kopfverletzung). Das Kind, deutscher Staatsbürger, war mit dem Fahrrad auf dem Weg in die Schule, als es von der Langen Reihe über die Europakreuzung in Richtung Innenstadt fahren wollte. Ersten Ermittlungen zufolge schaltete die Ampel (Lange Reihe Richtung Am Mühlentor) auf grün, weshalb der 8-Jährige auf die Fahrbahn fuhr. Plötzlich kam ein Auto, dunkler Porsche (amtliches Kennzeichen: HGW-...4), aus der Langen Reihe, missachtete die rote Ampel und erfasste das Fahrrad des Jungen, sodass dieser stürzte. Der Porsche-Fahrer bog in die Anklamer Straße ab und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Ein Passant soll dem 8-Jährigen hochgeholfen und sich nach seinem Gesundheitszustand erkundigt haben. Anschließend fuhr der Junge zunächst in die Schule, in der sich sein Zustand verschlechterte. Daraufhin wurde er mit zum Teil starken Schmerzen ins Uniklinikum Greifswald gebracht und stationär aufgenommen.



Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Aufklärung des Verkehrsunfalls. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann weitere Angaben, vor allem zum flüchtigen Porsche-Fahrer, sowie dem amtlichen Kennzeichen, machen? Auch der Passant, welcher mit dem Jungen sprach, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Greifswald unter 03834 540-224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



