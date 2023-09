POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der Insel Rügen

PHR Bergen (ots) -



Am 06.09.2023 kam es auf der Insel Rügen gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 76-jähriger Rügener befuhr mit einem VW Passat den Verbindungsweg von Götemitz zur L 296. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen hatte der Fahrer die Absicht nach rechts auf die L 296 in Richtung Rambin einzubiegen, in der Folge übersah er einen vorfahrtsberechtigten von links kommenden PKW VW Passat. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 50-Jährige Fahrzeugführerin und ihre 14-jährige Tochter aus Altefähr wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in das SANA-Krankenhaus Bergen verbracht. Der 76-jährige Fahrer verletzte sich leicht und lehnte eine Behandlung im Krankenhaus ab.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die L 296 für etwa zwei Stunden halbseitig i.R. Rambin gesperrt. Die Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.



