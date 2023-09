POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

B105/Altheide (Landkreis Vorpommern-Rügen) (ots) -



Am 06.09.2023 kam es gegen 13:15 Uhr auf der B105/Altheide zu einem

Verkehrsunfall, an dem insgesamt drei Personenkraftwagen beteiligt

waren.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr der 85-jährige Fahrer des Pkw

Audi die B105 aus Rostock kommend in Fahrtrichtung Ribnitz-Damgarten.

Im Gegenverkehr befanden sich die 67-Jährige in ihrem Pkw Ford sowie

die 73-Jährige, die mit ihrem Pkw Peugeot dahinterfuhr. Aus bislang

unklarer Ursache geriet der Audi-Fahrer plötzlich nach links in den

Gegenverkehr und stieß dort mit der 67-Jährigen zusammen. Durch den

Aufprall stieß der Ford gegen den nachfolgenden Peugeot.



Infolge der Kollision erlitt der 85-Jährige schwere Verletzungen und

wurde anschließend ins Uniklinikum nach Rostock gefahren. Die

Fahrzeugführerin des entgegenkommenden Fords erlitt einen Schock, ihr

Mitfahrer blieb hingegen unverletzt. Auch die Peugeot-Fahrerin erlitt

nach aktuellen Kenntnissen keine Verletzungen.



Sowohl der Audi als auch der Ford waren im Anschluss nicht mehr

fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen

werden. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge

war es erforderlich, die B105 teilweise voll zu sperren (45 Minuten).

Gegen 15:30 Uhr war die Bundesstraße in dem Bereich wieder frei. Der

entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 18.000 Euro

geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der

Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen, in welchem Zusammenhang in

Absprache mit der Stralsunder Staatsanwaltschaft auch der

Führerschein des 85-Jährigen sichergestellt wurde. Alle hier in der

Pressemitteilung genannten Beteiligten besitzen die deutsche

Staatsbürgerschaft.



Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell