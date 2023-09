POL-SN: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Schwerin verletzt

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Nachmittag wurde eine 18-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Schwerin verletzt:



Die Radfahrerin befuhr ersten Erkenntnissen nach gegen 16.30 Uhr den Radweg entlang der B 104 und wurde in Höhe der Einmündung zum Ruhforst vom Wagen einer 70-jährigen Frau aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim erfasst, die von der Bundesstraße auf das Grundstück abbiegen wollte. Die 18-Jährige, ebenfalls aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim, erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Ärztliche Soforthilfe war jedoch nicht vonnöten.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Es handelt sich bei beiden Unfallbeteiligten um deutsche Staatsangehörige.



