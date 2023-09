POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Schwerin nach 41-jährigem Vermissten

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei fahndet derzeit nach einem Vermissten.

Der 41-jährige Deutsche ist ohne festen Wohnsitz und seit dem frühem Morgen des 5.9. aus dem Schweriner Klinikum abgängig.



Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Gesuchte dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen ist.



Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:



Ca. 1,75 m groß, von schlanker Statur, randständiges Äußeres, vermutlich bekleidet mit grüner Jacke.

Weitere Angaben liegen nicht vor.



Ein Bild des Mannes befindet sich hier:



https://fcld.ly/rqxva7r



Wer den Gesuchten gesehen hat, wird dringend gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560, über die Onlinewache oder über jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Hinweise zum Aufenthaltsort der Person werden auch über den Polizeiruf 110 angenommen.



Insbesondere die Printmedien werden gebeten, unsere Öffentlichkeitsfahndung mit Bild in ihre Berichterstattung zu übernehmen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell