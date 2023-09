POL-LWL: PKW fuhr über Gullydeckel - erneuter Vorfall auf der B 191 zwischen Malliß und Heiddorf

Malliß (ots) -



Auf der B 191 zwischen Malliß und Heiddorf ist am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr ein PKW über einen auf der Fahrbahn liegenden Regeneinlaufrost gefahren. Dabei entstand am PKW ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der 76-jährige Autofahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Wie sich vor Ort herausstellte, haben unbekannte Täter den gitterförmigen gusseisernen Regenwassereinlauf aus einem Schacht am Fahrbahnrand gehoben und ihn anschließend auf die Straße gelegt. Ein gleichartiger Vorfall, bei dem ein Taxi beschädigt und eine Mitfahrerin leicht verletzt wurde, ereignete sich am Abend zuvor an derselben Stelle (wir informierten am 05.09.2023). Insofern geht die Polizei von einem Zusammenhang beider Taten aus. Die Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) ermittelt in den Fällen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zu beiden Vorfällen bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.



