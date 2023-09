POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall in Anklam

Anklam (ots) -



Am heutigen Vormittag (Dienstag, den 05. September 2023) kam es in der Friedländer Straße in Anklam zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei denen beide Fahrzeugführerinnen zum Teil schwer verletzt wurden.



Die 56-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda befuhr gegen 10:55 Uhr die Friedländer Straße aus Richtung Kreisverkehr Neuer Markt kommend in Richtung Südstadt. Auf Höhe der Einmündung Breite Straße wollte die 82-jährige Fahrerin eines Pkw Honda aus dem gegenüberliegenden Weg "Kurzer Steig" auf die Friedländer Straße einfahren und kollidierte hier mit der vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrerin. Durch den Aufprall verlor diese die Gewalt über ihr Fahrzeug, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 56-Jährige wurde dabei schwerverletzt, die Honda-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Auf Grund der unmittelbaren Nähe des Unfallortes zum Polizeizentrum Anklam waren sofort mehrere Kollegen vor Ort im Einsatz und versorgten die beiden Verletzten. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern gegenwärtig an.



Durch auslaufende Betriebsstoffe musste die Friedländer Straße zeitweise voll gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Anklam kam zum Einsatz. Rettungskräfte brachten beide Frauen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Anklam.



An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell