POL-SN: Unfall unter Alkoholeinfluss

Mit 2,68 Promille verursachte gestern ein 21-jähriger Autofahrer einen Unfall in Schwerin Wickendorf und verursachte Sachschaden. Gegen 19:00 Uhr fuhr der junge Ukrainer beim Einparken in der Straße Wendenhof gegen einen Blumenkübel und beschädigte die Ölwanne seines Fahrzeuges. Der Wagen war in der Folge nicht mehr fahrbereit.

Die Gesamtsachschadenshöhe beziffert die Polizei auf ca. 3.000 Euro.



Dem in Prag lebenden Mann wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.



Auf den Tatverdächtigen kommt nun ein bundesweit geltendes Fahrverbot zu, des Weiteren wartet auf den Fahrer ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



