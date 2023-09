POL-HRO: Rostocker Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Rostock (ots) -



In den späten Abendstunden des gestrigen Montags haben Polizisten einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer in Lütten Klein gestoppt.



Gegen 22:45 Uhr fiel den Beamten der 29-jährige Pole während einer Geschwindigkeitskontrolle in der Warnowallee auf. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,26 Promille. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



In diesem Zusammenhang weist die Rostocker Polizei nochmals darauf hin, dass für E-Scooter-Fahrer dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer gelten. Auch der Führerscheinverlust kann drohen. Für Fahrer unter 21 Jahren sowie Führerscheinneulinge in der Probezeit gelten 0,0 Promille und sie dürfen unter Alkoholeinfluss überhaupt nicht hinter den E-Scooter-Lenker.



