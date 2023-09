POL-SN: Vier Radfahrer bei Verkehrsunfällen in Schwerin verletzt

Schwerin (ots) -



Die Polizei rückte am gestrigen Tage zu vier Unfällen mit verletzten Radfahrern aus, darunter ein 12-jähriger Junge.



Beim rechts Abbiegen kam es morgens gegen 09:0 Uhr zu einem Zusammenstoß in der Lübecker Straße. Der Autofahrer fuhr in gleicher Richtung, wie die Radfahrerin, und bog nach rechts in die Büdnerstraße ein. Beim Zusammenstoß wurde die 30-jährige Radfahrerin verletzt und anschließend im Krankenhaus medizinisch versorgt. Der Verkehr in dem Einmündungsbereich wird durch eine Ampel geregelt.



Ein 12-jähriges Kind wurde gestern ebenfalls bei einem Unfall mit einer Autofahrerin verletzt. Die 43-Jährige fuhr gegen 13:45 Uhr von einem Parkplatz in die Lübecker Straße und erfasste den Jungen auf seinem Rad. Die Verletzungen des Kindes wurden durch Rettungskräfte vor Ort behandelt.



Ein dritter Unfall in der Lübecker Straße ereignete sich gegen 15:00 Uhr, ebenfalls zwischen einem Rad- und einem Autofahrer. Beim Abbiegen in die Grevesmühlener Straße erfasste ein 59-Jähriger einen 26-jährigen Radfahrer, der sich leicht verletzte. Eine sofortige medizinische Behandlung war hier nicht notwendig.



Ein weiterer Radfahrer (21 Jahre) musste nach einem Zusammenstoß mit einem Auto aufgrund seiner Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen 18:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Edgar-Bennert-Straße zu einem Unfall mit einem 22-jährigen Autofahrer.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und ist mit der Klärung der Umstände beauftragt. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



