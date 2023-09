POL-LWL: Taxi fuhr über Gullydeckel - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Malliß (ots) -



Auf der B 191 zwischen Malliß und Heiddorf ist ein mit zwei Personen besetztes Taxi am Montagabend gegen 21:30 Uhr über einen Gullydeckel gefahren. Dabei wurde die 23-jährige Mitfahrerin leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Taxifahrer kam mit dem Schrecken davon. Allerdings wurde das Taxi beim Überfahren des Metallgegenstandes an der Fahrzeugunterseite erheblich beschädigt. Es musste abgeschleppt werden. Zudem waren Betriebsstoffe aus dem Auto ausgelaufen, die durch eine Spezialfirma beseitigt werden mussten. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Gullydeckel - ein Regeneinlaufrost - zwischen den beiden Orten absichtlich auf die Fahrbahn gelegt wurde. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) erstattete Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell