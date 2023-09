POL-LWL: Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß zweier PKW

Crivitz (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am frühen Montagabend auf der Landesstraße 09 bei Crivitz beide Fahrzeugführer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet eine 35-jährige Autofahrerin auf gerader Strecke mit ihrem PKW in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammen. Dabei erlitten die 35-Jährige sowie der 36-jährige Fahrer des entgegenkommenden PKW jeweils schwere Verletzungen. Der 36-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 35-jährige Autofahrerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Die Ermittlungen werden von einem technischen Sachverständigen unterstützt, der vor Ort zum Einsatz kam und die Unfallstelle untersuchte. Nach Angaben von Zeugen soll die 35-jährige Autofahrerin kurz vor dem Zusammenprall die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße zwischen Crivitz und Weberin für etwa vier Stunden voll gesperrt werden.



