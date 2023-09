POL-HST: Diebstahl eines Mini-Baggers in Groß Schoritz

Details anzeigen Bildquelle Polizei Stralsund Bildquelle Polizei Stralsund

Garz/Rügen (ots) -



Am Montag, dem 04.09.2023 wurde der Polizei gemeldet, dass mutmaßlich im Zeitraum der zurückliegenden vier Wochen ein Mini-Bagger der Marke Kubota KX016-4 im Wert von etwa 30.000 Euro gestohlen worden sei.



Dieser war zuletzt für Verlegearbeiten von Glasfaserkabeln in Groß Schoritz bei Garz/Rügen eingesetzt. Die Polizei war für die Anzeigenaufnahme vor Ort und hat entsprechend Spuren gesichert.



Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bergen auf Rügen unter 03838 8100, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell