POL-HRO: Kontrollen zu ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit Schwerpunkt ´Vorfahrt und Vorrang´

Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten

Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Vorfahrt und Vorrang". Die

Maßnahmen sind Teil der monatlichen Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!"

und werden über den gesamten Monat September fortgeführt.

Das Missachten von Vorfahrts- und Vorrangregelungen zählt nach wie

vor zu den Hauptunfallursachen im Land. Daher werden die

Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten der acht Polizeiinspektionen

der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock auch in diesem Monat

wieder im Einsatz sein und Fahrzeugführer u.a. für die Gefahren der

Missachtung von Vorfahrts- und Vorrangregelungen sensibilisieren.



Passend zum Thema haben wir auf unseren Kanälen in den sozialen

Netzwerken ein kleines Quiz erstellt, bei dem Sie ihr Wissen testen

können - unter anderem auf unserem Facebook-Landeskanal (Polizei

Mecklenburg-Vorpommern)

hier: https://www.facebook.com/PolizeiMV/?ref=bookmarks



Sie möchten mehr zu den Hauptunfallursachen oder Verkehrsunfallzahlen

erfahren? Weitere Informationen können Sie der

Verkehrsunfallstatistik MV 2022 entnehmen. Diese finden Sie hier:



https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Berichte/Verkehrsunfallstatistik-

2022/



