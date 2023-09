POL-SN: Polizei zieht alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr

Schwerin (ots) -



Unsichere Fahrweise von Verkehrsteilnehmern löste am Wochenende mehrere Verkehrskontrollen der Schweriner Polizei aus. Innerhalb von zwei Stunden zogen die Beamten vier alkoholisierte Zweiradfahrer aus dem Verkehr. Unter den Alkoholisierten befanden sich eine 58-jährige Radfahrerin mit 1,31 Promille aus Schwerin sowie eine 37-Jährige aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg mit 2,16 Promille. Weiterhin vielen zwei Männer mit E-Scooter und Fahrrad im Alter von 45 und 38 Jahren auf, die mit 1,29 und 2,06 Promille ebenfalls zu viel Alkohol getrunken haben, um sicher und ordnungsgemäß am Straßenverkehr teilzunehmen. Die vier Fahrer fielen der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag im Schweriner Stadtgebiet auf. Gegen die Deutschen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Neben dem zu erwartenden Strafmaß können angefallene Verfahrenskosten, wie beispielweise Kosten der Blutprobenentnahme, auf die Fahrer zu kommen.



