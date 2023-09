POL-HWI: Polizei fahndet mit Fotos nach Betrüger

Wismar (ots) -



Bereits im Februar dieses Jahres wurde ein 40-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz Opfer eines Computerbetruges, als bislang unbekannte Täter mittels Phishing die Bankdaten des Geschädigten erlangten. Diese wurden schließlich genutzt, um verschiedene Einkäufe in Wismar zu tätigen und Bargeld abzuheben. Hierbei entstand ein finanzieller Schaden im unteren vierstelligen Bereich.



Nachdem die Ermittlungen bislang ergebnislos verliefen, wird nun auf Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin für die Dauer von vier Wochen mit Bildern nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet.



Zum Bildmaterial folgen Sie dem Link:

https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=194268&processor=processor.sa.pressemitteilung



Die Polizei erhofft sich mit der Veröffentlichung des Bildmaterials Hinweise aus der Bevölkerung, die den bislang Unbekannten identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt werden lassen können.



Hinweise zur abgebildeten Person nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.



