POL-NB: Warnung vor aktuellen Schockanrufen

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass wieder vor Betrügern, welche telefonischen Kontakt insbesondere zu älteren Personen aufnehmen, um so an ihr Geld zu gelangen.



Der Polizei sind am heutigen Tag bereits zehn Fälle bekannt gemacht worden, wobei wir von einer deutlich höheren Zahl ausgehen können, da die Polizei nicht immer informiert wird.



Die gängigste Masche am heutigen Vormittag war der Versuch, dass das eigene Kind einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat und nun im Gefängnis sitzt. Es würde dringend Geld benötigt werden, um die Kaution zu bezahlen. Zum Teil weinen die angeblichen Angehörigen am Telefon und zeigten dadurch sehr deutlich, dass es eine Notsituation gibt.



In Deutschland gibt es aber keine Kautionen, mit der Menschen aus dem Gewahrsam oder von der Anklagebank ausgelöst werden können.



Bisher gab es heute keinen geglückten Fall. Die Polizei hofft, dass die Betrüger weiterhin keinen Erfolg haben werden und raten Ihnen:



- Skeptisch bleiben, wenn per Telefon oder per WhatsApp Geld

gefordert wird. Noch dazu, wenn Kontaktdaten und Kontodaten

nicht zu den eigentlichen Angehörigen gehören.



- Die echten Angehörigen selbst anrufen (auch selbst Telefonnummer

wählen!) und fragen, ob diejenigen wirklich in Not sind und Geld

brauchen.



- Die Info oder den Kontakt zu Angehörigen nicht anderen

überlassen.



- Im Zweifel: mit dem eigenen Telefon die Polizei anrufen unter

110



Bitte sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern oder auch älteren Nachbarn regelmäßig über diese Betrugsmasche.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell