POL-SN: Polizei warnt vor Trickdiebstählen

Ein "High Five" mit einem Unbekannten wird einem 19-jährigem jungen Mann am Freitag zum Verhängnis. Zwei Täter nutzten den Moment der Unaufmerksamkeit und entwendetem dem Schweriner das Handy aus der Hosentasche. Der Diebstahl geschah am Freitag gegen 23:30 Uhr in der Burgseepromenade. Die Ablenkungsmanöver der Täter können ganz unterschiedlich sein, dies ist nun ein aktuelles Beispiel aus Schwerin. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und möchte die Schweriner und Touristen für das Thema sensibilisieren.



Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen.



