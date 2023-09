POL-SN: Polizeieinsatz in Stern Buchholz

Schwerin (ots) -



Ein handgreiflicher Streit zwischen Bewohnern der Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz löste am Wochenende einen Einsatz des Polizeihauptrevieres Schwerin aus.

Die Auseinandersetzung der 21- und 25-jährigen Männer begann am Samstagabend mit einer Beleidigung und steigerte sich im weiteren Verlauf in eine Bedrohung und anschließend in einer Körperverletzung. Der 21-jährige tunesischen Geschädigte erlitt hierbei keine sichtbaren Verletzungen. Die Polizei war mit mehreren Streifenbesatzungen gegen 22:20 Uhr vor Ort. Gegen den 25-jährigen Syrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und für einen Teil des Geländes der Erstaufnahmeeinrichtung ein zeitlich begrenzter Platzverweis ausgesprochen. Die Klärung zu den Hintergründen der Straftaten ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



