POL-LWL: Werkzeuge aus Werkshalle gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in Wittenburg verschiedene Elektrowerkzeuge aus einer Werkshalle gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Einbrecher gewaltsam durch ein Rolltor in die Halle ein und durchsuchten den Innenraum. Dabei wurden mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen. Die Polizei in Hagenow (03883/ 6310) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall, welcher sich zwischen Freitag 16:00 Uhr und Montag 04:30 Uhr im Gewerbegebiet ereignet hat. Der Gesamtschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.



