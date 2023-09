POL-NB: Zeugenaufruf nach Körperverletzung am Rande des Stadtfestes

Friedland (ots) -



Am 02.09.2023 gegen 23:00 Uhr ist es zu einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Pferdemarkt in Friedland gekommen, durch welche eine 51-jährige männliche Person verletzt wurde.



Nach Angaben des 51-jährigen russischen Geschädigten war er auf dem Stadtfest in Friedland und bemerkte, wie eine Gruppe junger Männer eine Frau belästigte. Er ging zu dieser Gruppierung und forderte sie in russischer bzw. sehr schlechter deutscher Sprache auf, dies zu unterlassen. Daraufhin wurde er von den jungen Männern angepöbelt und bedrängt. Der 51-Jährige verließ in der Folge das Stadtfest und ging zunächst in Richtung Pferdemarkt. Als er bemerkte, dass die Gruppe ihm folgte, fing er an zu laufen. Nach ca. 100 Metern wurde er eingeholt und zu Fall gebracht. Dann wurde auf ihn eingetreten. Erst nach einiger Zeit stoppten die Tritte und die Gruppe entfernte sich wieder in Richtung Stadtfest.



Der 51-Jährige wurde leichtverletzt. Er klagte über Schmerzen im Oberkörper, lehnte aber eine medizinische Behandlung ab.



Zu der Personengruppe kann gesagt werden, dass es ca. 6-8 junge Männer im Alter von ca. 18-20 Jahren waren. Zwei Tatverdächtige sollen aus dieser Gruppe heraus auf den Geschädigten eingetreten haben. Einer der Tatverdächtigen trug ein auffälliges blaues Kapuzenoberteil (Pulli oder Shirt) mit einer großen weißen "88".



Die Beamten des Polizeireviers Friedland konnte die tatverdächtige Personengruppe nicht ausfindig machen. Sie haben erste Befragungen im Umfeld durchgeführt. Mehrere Personen haben die Personengruppe und auch den Tatverdächtigen mit der weißen "88" auf dem Rücken bemerkt. Der Tatverdächtige konnte bisher aber nicht namhaft gemacht werden.



Wir bitten daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kennt das beschriebene blaue Oberteil mit der weißen "88" auf dem Rücken? Wer kennt den Besitzer dieses Oberteils? Wer kann weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen oder der Personengruppe geben? Hinweise nimmt die Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell