POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 27

Beggerow/L27 (ots) -



Am 03.09.2023, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich auf der L 27 zwischen

den Ortschaften Buschmühl und Demmin ein Verkehrsunfall, bei dem eine

Person schwer verletzt wurde.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 19-jährige deutsche

Fahrzeugführer eines PKW VW die Landesstraße aus Buschmühl kommend in

Fahrtrichtung Demmin, als er plötzlich mit dem am Straßenrand

befindlichen 26-jährigen Rumänen zusammenstieß. Trotz einer

unverzüglich eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Pkw-Fahrer die

Kollision mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Der 26-Jährige

erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde im

Anschluss durch Rettungskräfte ins Kreiskrankenhaus Demmin gefahren.

Der 19-Jährige blieb hingegen unverletzt. Im Rahmen der ärztlichen

Behandlung konnte zudem festgestellt werden, dass der 26-Jährige

offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb in Absprache

mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Neubrandenburg eine

Blutprobenentnahme bei dem Rumänen erfolgte.



Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Gesamtsachschaden wird

gegenwärtig auf rund 1.500 Euro geschätzt. Sowohl der Pkw als auch

das vom 26-Jährigen zu Fuß mitgeführte Fahrrad wurden von einem

Abschleppdienst geborgen. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme kam zur

Klärung der möglichen Unfallursache ein Sachverständiger der DEKRA

zum Einsatz. Darüber hinaus war es erforderlich, die Straße teilweise

voll zu sperren. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern

gegenwärtig noch an. Gegen 21:30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei

befahrbar.





