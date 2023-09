POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich des Fußballspiels des Greifswalder FC gegen BFC Dynamo Berlin

Greifswald (ots) -



Am 03. September 2023 führte die Polizei anlässlich des

Fußballspieles in der Regionalliga Nordost zwischen dem Greifswalder

FC und dem BFC Dynamo Berlin einen Einsatz mit eigenen und

unterstellten Kräften in Greifswald durch. Zum Einsatz kamen

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Anklam sowie des

Landesbereitschaftspolizeiamtes MV im unteren zweistelligen Bereich.



Das Spiel, welches mit einem Spielstand von 0:0 endete, verfolgten

zirka 2.200 Heim- und rund 300 Gästefans. Polizeilich relevante

Zwischenfälle gab es bis zum Einsatzende nicht.





Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



