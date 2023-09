POL-HRO: Verkhrsunfall mit schwerstverletzten Personen

Grevesmühlen (ots) -



Am 03.09.2023 kam es am frühen Nachmittag auf der B105 zwischen

Mallentin und Grevesmühlen zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus

bisher unbekannter Ursache kam die Fahrzeugführerin zuerst nach

rechts und durch Gegensteuern nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW

überschlug sich und kam in einem Maisfeld auf dem Dach zum Liegen.

Dabei wurden sowohl die 31-jährige Fahrerin als auch ihre drei

Insassen (28, 24 und 38 Jahre) teilweise schwerstverletzt. Andere

Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Ein Rettungshubschrauber

kam zum Einsatz. Alle Insassen kamen in umliegende Krankenhäuser. Für

die Dauer der polizeilichen Maßnahmen musste die B105 teilweise

vollgesperrt werden. Zur Ursachenermittlung wurde durch die

Staatsanwaltschaft Schwerin der Einsatz der DEKRA angeordnet. Am Auto

entstand nach bisherigen Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von

3.500 Euro.

Alle Fahrzeuginsassen sind syrischer Herkunft.



Alexander Kühne

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Grevesmühlen



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell