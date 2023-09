POL-NB: Schuppen-Brand in 18461 Richtenberg

PR Grimmen (ots) -



Am 03.09.2023, 11:25 Uhr wurde der Polizei ein brennender Schuppen in der Ortslage Richtenberg,Scheunenweg gemeldet. Die eingesetzten Kräfte der Polizei und Feuerwehr stellten bei Eintreffen fest, dass der Holzschuppen(L 10m x B 2,50m) teilweise in Brand geraten war. Die Feuerwehren aus Richtenberg und Wolfshagen waren mit 26 Kameraden im Löscheinsatz. Der Schuppen wurde durch das Feuer schwer beschädigt, ist nicht mehr nutzbar und wird durch den Eigentümer abgerissen. Ein Übergreifen auf das Mehrfamilienhaus und Gebäude des Nachbargrundstücks wurde verhindert. Nach ersten Erkenntnissen wurde Gras mit einem Brenner abgeflammt, worauf sich das entstehende Feuer schnell ausbreitete und auf den Holzschuppen, der als Abstellort diente, übergriff. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 65-jährigen Verursacher, dieser ist deutscher Staatsbürger.Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell