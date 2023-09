POL-NB: Brand an einem Einfamilienhaus in Richtenberg, Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen (ots) -



Am 02.09.2023 um 20:51 Uhr wurde über die Integrierte

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern Rügen mitgeteilt, dass

es in 18461 Richtenberg, In der Kurve 1 zu einem Brandgeschehen

gekommen ist. Zum Ausbruch des Brandes kann gegenwärtig folgendes

gesagt werden:

Durch den Eigentümer des Wohnhauses wurde der

Dacheindeckungsanschluss zwischen einem Anbau und der Hausgiebelwand

mittel Aufschweißen von Dachpappe fertiggestellt. Das Aufschweißen

der Dachpappe erfolgte am Nachmittag durch den Eigentümer des Hauses

selbst.

Gegen 20.45 Uhr wurde durch ihn der Brand festgestellt und durch die

hinzugerufenen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Richtenberg

abgelöscht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden durch die Schweißarbeiten

Holzteile im Bereich eines Standpfostens in Brand gesetzt.

Durch den Brand wurde eine Holzpfosten des Holzständerwerks des

Wohnhauses beschädigt. Zudem griff der Brand auf einen

Horizontalbalken über. Beide Holzteile mussten durch die Feuerwerk

aus der Wand entnommen werden, um den Brand vollständig zu löschen.

Eine Schadenangabe ist derzeit nicht möglich. Ein Straftatverdacht

liegt gegenwärtig nicht vor.



