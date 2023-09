POL-HRO: Hausbewohner stellt Einbrecher auf frischer Tat

Rostock (ots) -



Am Samstag, den 02.09.2023, gegen 02:00 Uhr, wurde ein Bewohner im

Rostocker Gerbergrabenweg von Geräuschen in seinem Haus aufgeweckt.

Auf der Suche nach der Quelle dieser Geräusche, traf er in der

Tiefgarage auf eine männliche Person, welche zunächst flüchtete, aber

durch den Hausbewohner gestellt werden konnte. Die zwischenzeitlich

hinzugerufenen Polizeibeamten aus dem Polizeihauptrevier Reutershagen

durchsuchten den 43-jährigen Tatverdächtigen. Dabei fanden sie bei

ihm neben dem Eigentum des geschädigten Hausbewohners weitere

Gegenstände, deren Zuordnung bislang nicht erfolgen konnte. Darüber

hinaus hatte der 43-jährige Deutsche erfolglos versucht,

Betäubungsmittel in seiner Unterwäsche zu verstecken. Er wurde am

späten Vormittag zur Haftprüfung vorgeführt. Das Amtsgericht Rostock

ordnete Untersuchungshaft an, und der Tatverdächtige wurde der

Justizvollzugsanstalt zugeführt.



Alexander Dieckow, Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Reutershagen



