POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Geschäft in der Martinstraße

In der Nacht vom 1. zum 2. September 2023 kam es nach ersten

Ermittlungen kurz vor Mitternacht in der Schweriner Altstadt zu einem

Einbruch in ein Geschäft für An- und Verkauf in der Martinstraße.

Unbekannte Täter drangen in dieses ein und entwendeten daraus ein

Wertgelass sowie Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik. Der

entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Schwerin unter

Telefon 0385/51801560, der Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de

oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.



Mathias Dikty

Polizeihauptkommissar

Polizeihauptrevier Schwerin



