POL-NB: Hakenkreuz-Schmierereien in Waren (Müritz)

Am Samstag, den 02.09.2023 gegen 09:09 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es in der Hans-Beimler-Str.an der Kranich-Apotheke zu Schmierereien an den Scheiben des Durchgangs zum Hinterhof gekommen ist. Die vor Ort eingesetzten Beamten stellten an mehreren Schaufensterscheiben ein Hakenkreuz (Größe 50 x 50 cm), die Buchstaben "NR" und weitere nicht einordbare Schmierereien in der Gesamtgröße von 1,5 x 3 Metern fest. Betroffen waren insgesamt drei Schaufensterscheiben im Durchgang, die von der Straße nicht einsehbar sind.Die bisher unbekannten Täter benutzten schwarze Sprühfarbe. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50,- Euro. Eine Beseitigung wurde veranlasst. Die Tatzeit konnte auf den 01.09.2023, 22:00 Uhr bis zum 02.09.2023,02:00 Uhr eingeschränkt werden. Eine Strafanzeige wurde aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg ermittelt.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Waren unter 03991-1760, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



