POL-HRO: Unfall auf BAB 24 verursacht ca. 20.000 EUR Schaden

Neustadt-Glewe (ots) -



Am Freitagabend, 01.09.2023, ereignete sich auf der BAB 24 zwischen

dem Kreuz Schwerin und der Anschlussstelle Neustadt-Glewe ein

Alleinunfall eines LKW mit Anhänger bei dem ein geschätzter

Gesamtschaden von 20.000 EUR entstand.

Gegen 21:20 Uhr befuhr der 58-jährige Fahrer eines LKW mit Anhänger

die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin.

Aus noch ungeklärter Ursache kam der 58-Jährige etwa auf halber

Strecke zwischen dem Kreuz Schwerin und der Anschlussstelle

Neustadt-Glewe nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die

Seitenschutzplanke. In der weiteren Folge kam der LKW auf dem

angrenzenden rechten Grünstreifen zum Stehen. Dabei wurden die

Seitenschutzplanke sowie die Bankette auf einer Länge von 30 m

deformiert bzw. aufgewühlt. Durch den Zusammenstoß wurde der Tank so

beschädigt, dass in dessen Folge ca. 200 Liter Dieselkraftstoff ins

Erdreich liefen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer zeigte keine

Auffälligkeiten. Dieser blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugkombination soll am

02.09.2023 ab 09:30 Uhr erfolgen.

Im Bereich der Unfallstelle wurde der Hauptfahrstreifen auf einer

Länge von ca. 500m voll gesperrt. Der Verkehr wird durch einen

eingerichteten Geschwindigkeitstrichter in den kommenden Stunden an

der Unfallstelle vorbeigeleitet.



