POL-NB: Kajütboot aus der Marina Karnin entwendet

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von 29.08.2023, 16:00 Uhr bis 31.08.2023, 14:00 Uhr ein in der Marina Karnin festgemachtes sechs Meter langes Kajütboot der Marke "Neptun". Das Boot war mit Leinen gesichert. Der Besitzer gab den Zeitwert mit etwa 26.000 Euro an.



Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem Verbleib des Bootes machen können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Heringsdorf, Tele.: 038378 2790, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache der Landespolizei M-V www.polizei.mvnet.de zu wenden.



