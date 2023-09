POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfällen

Wittenburg/ Grabow (ots) -



Am Donnerstag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle mit zwei leichtverletzten Personen.

In Wittenburg stürzte am Donnerstagvormittag eine Frau mit ihrem Fahrrad und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände des Unfalls.



In Grabow kam am frühen Donnerstagabend eine 43-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem PKW in der Wanzlitzer Chaussee nach rechts von der Fahrbahn. Dabei zog sich die Fahrerin Verletzungen am Bein zu und wurde anschließen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Katja Hoppe

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell