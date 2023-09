POL-LWL: Pistolenähnliche Gegenstände stellten sich als Spielzeugpistolen heraus

Hagenow (ots) -



Am frühen Donnerstagmittag wurden der Polizei in Hagenow drei Jugendliche mit pistolenähnlichen Gegenständen gemeldet. Bei der Überprüfung des Sachverhalts in der Robert-Stock-Straße stellte sich heraus, dass es sich dabei um Spielzeugpistolen handelte. Die drei 15-Jährigen wurden über den Umgang mit derartigen Gegenständen in der Öffentlichkeit belehrt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell