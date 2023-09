POL-HRO: Starkregen verursacht Verkehrsunfälle

Linstow (ots) -



Am Donnerstag kam es auf der BAB 19 zu fünf Verkehrsunfällen, die

Verkehrsbeeinträchtigungen für andere Autofahrer zur Folge hatten.

Zwischen 14:45 Uhr bis 19:10 Uhr ereigneten sich hauptsächlich im

Bereich der Anschlussstellen Linstow und Malchow fünf

Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt sechs Pkws beteiligt waren. Alle

Fahrzeuge waren auf Grund ihrer Beschädigungen nicht mehr fahrbereit,

so dass die Fahrbahn für Bergungsmaßnahmen zeitweise vollgesperrt

werden musste. Der Gesamtschaden beträgt etwa 65.000 Euro. Alle

Fahrzeugführer und Insassen blieben unverletzt.



In allen fünf Fällen war die nicht angepasste Geschwindigkeit

entsprechend der vorherrschenden Fahrbahn - und

Witterungsverhältnisse unfallursächlich.



T. Sündram

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier

Außenstelle Linstow





Madeleine Haker

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





