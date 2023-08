POL-HWI: Polizeieinsatz auf dem Bahnhof in Schönberg

Schönberg (ots) -



Die Polizei in Grevesmühlen erhielt am gestrigen späten Vormittag Kenntnis über einen Mann, der sich auf dem Schönberger Bahnhof aufhalten und offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befinden sollte.

Die umliegenden Polizeidienststellen Grevesmühlen, Gadebusch und Metelsdorf sowie die Bundespolizei entsandten daraufhin mehrere Funkstreifenwagen.



Die eingesetzten Kräfte sprachen den stark alkoholisierten Mann an und durchsuchten ihn anschließend. Ein aufgefundenes Taschenmesser wurde sichergestellt. Währenddessen bedrohte der 25-Jährige die Einsatzkräfte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinzugezogene Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen schließlich ins Lübecker Klinikum.



Aufgrund der polizeilichen Maßnahme kam es zu kurzzeitigen Einschränkungen im Bahnverkehr.



Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den beteiligten Personen um deutsche Staatsangehörige.



