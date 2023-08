POL-NB: Diebstahl von fünf Kleinkrafträdern

Details anzeigen Foto 1 Foto 1

In der Zeit vom 29.08.2023, 18:00 Uhr bis zum 30.08.2023, 07:00 Uhr wurden im Garagenkomplex Pelsiner Weg in Anklam fünf fahrbereite und aufgearbeitete Kleinkrafträder entwendet. Der Schaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt.



Bei den Kleinkrafträdern handelt es sich:



- um eine MZ/MuZ, ETZ 251 mit dem amtlichen Kennzeichen ANK-H2



- eine Simson SR50



- zwei Simson SR4/1SK



- und eine Simson S51



Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971 2510, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



