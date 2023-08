POL-SN: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Schweriner Umgehungsstraße

Schwerin (ots) -



In Schwerin kam es am heutigen Morgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 41-jährige Fahrer eines Pkw leicht verletzt wurde. Der Mann war gegen 8.00 Uhr mit seinem Wagen auf der Umgehungsstraße in Höhe Görries in Richtung Friedrichsthal unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Lkw mit Anhänger kam.



Offenbar war dem Zusammenstoß ein Fahrstreifenwechsel seitens des 38-jährigen Lkw-Fahrers vorausgegangen.



Der in Schwerin lebende Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden; sein Wagen wurde mit Totalschaden vom Unfallort abgeschleppt.

Der aus dem Landkreis Rostock stammende Lkw-Fahrer blieb unverletzt und konnte die Fahrt mit seinem Fahrzeug fortsetzen.



Die Gesamtschadenshöhe wird von der Polizei auf etwa 11.000 Euro geschätzt; zu längeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin.



Bei beiden Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell