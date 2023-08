POL-GÜ: Bewaffneter, alkoholisierter Mann beschädigt Haustüren und Fenster in Güstrower Innenstadt

Güstrow (ots) -



In der zurückliegenden Nacht kam es gegen 00:45 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Güstrower Innenstadt, bei dem ein mit Axt, Hammer und Messer bewaffneter 40-Jähriger nicht nur Haustüren und Fenster angegriffen hat, sondern auch eingesetzte Polizeikräfte attackierte.



Mehrere Zeugen hatten über den polizeilichen Notruf mitgeteilt, dass eine männliche Person mit einer Axt augenscheinlich wahllos gegen mehrere Hauseingangstüren sowie Fenster schlägt. Betroffen waren Wohnhäuser der Stein-, Gertruden- und Kurzen Straße sowie des Ulrichplatzes.



Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Güstrow konnten den Mann aufgrund von Zeugenhinweisen kurze Zeit später als Beifahrer in einem PKW feststellen und kontrollieren. Der Tatverdächtige reagierte sofort verbal aggressiv auf die Beamten und forderte diese mehrfach zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit ihm auf. Als der Mann versuchte, einen Beamten unmittelbar körperlich zu attackieren, konnte er überwältigt und mittels Handfessel fixiert werden. Die eingesetzten Polizeikräfte wurden nicht verletzt.



Im Rahmen der Durchsuchung des Tatverdächtigen sowie des PKW, in dem er unterwegs gewesen ist, wurden die zuvor benannten Tatmittel aufgefunden und sichergestellt. Um die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern, wurde der polizeibekannte Mann in Gewahrsam genommen.



Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille.



Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Angaben zum entstandenen Sachschaden vor. Die Ermittlungen zu dem eingeleiteten Strafverfahren werden im Weiteren durch die Kriminalpolizei Güstrow realisiert.



